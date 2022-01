Ruba un giubbotto e aggredisce l'addetto alla sicurezza: 37enne arrestato

Ha cercato di rubare un giubbotto all'interno del negozio Oviesse in via Mazzini, poi ha colpito l'addetto alla sicurezza e un poliziotto fuori servizio, intervenuto per tentare di bloccarlo. Un 37enne della Costa d'Avorio è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 gennaio in pieno centro a Parma. Il titolare del negozio, dopo aver visto l'uomo indossare il giubbotto, ha chiamato il 113: sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti, che hanno riconosciuto il 37enne, già noto alle forze dell'ordine e pregiudicato per reati contro il patrimonio. Il ladro, che in un primo momento ha cercato di giustificarsi: aveva però addosso il giubbotto rubato ed è stato arrestato per rapina impropria. E' stato quindi portato in Questura ed ora si trova nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima.