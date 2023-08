Ruba un monopattino elettrico, poi scappa: denunciato un trentenne

Un 50enne di Salsomaggiore Terme, dopo aver trascorso una serata con amici in un locale del centro, ha avuto l’amara sorpresa di non ritrovare più il suo monopattino elettrico, parcheggiato all’esterno dell’esercizio. I carabinieri, avvertiti dalla vittima, alcune centinaia di metri più in la hanno notato il ladro mentre si stava allontanando proprio a bordo del suo mezzo elettrico. Il 50enne ha cercato di ostacolare il cammino del ladro frapponendosi con il corpo, costringendolo a fermarsi. I due hanno ingaggiato una vera e propria colluttazione, al termine della quale il ladro è fuggito via abbandonando il monopattino. Il salsese ha riportato lievi ferite che lo hanno costretto a ricorrere alle cure dell'Ospedale di Fidenza. Il ladro, un trentenne italiano del posto con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentata rapina e lesioni personali.