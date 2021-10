Ruba un rolex ad un anziano con la tecnica dell'abbraccio: denunciata 30enne

Aveva rubato un rolex sfilandolo ad un anziano del paese con la tecnica dell'abbraccio: una 30enne straniera è stata identificata a denunciata dai carabinieri di Salsomaggiore Terme per il reato di furto aggravato. L'episodio è avvenuto circa due settimane fa: la donna, dopo aver avvicinato l'uomo che si trovava in giro in centro, ha finto di conoscerlo e lo ha abbracciato. Durante l'abbraccio però la ladra ha sfilato il rolex all'anziano e poi si è dileguata. I carabinieri hanno avviato le indagini dopo la denuncia della vittima che, poco dopo l'incontro, si è resa conto di essere stata derubata. La 30enne, riconosciuta tramite il riconoscimento fotografico, ha alle spalle alcuni precedenti per lo stesso reato.