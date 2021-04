Ruba una bici da un garage: 43enne bloccato in via d'Azeglio

Ha rubato una bicicletta all'interno di un garage di un'abitazione di via Spezia ma è stato poi bloccato e denunciato per furto aggravato. Un 43enne italiano si è reso protagonista dell'episodio nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 aprile.

La proprietaria della bici ha avvertito la polizia: alcuni condomini hanno visto un uomo entrare all'interno dell'area dell'abitazione e lo hanno descritto agli agenti. Dopo circa un'ora i poliziotti hanno fermato il 43enne in sella alla bici rubata in via d'Azeglio. Per lui è scattata l'identificazione e una denuncia per furto aggravato.