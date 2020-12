Ruba una bici in centro e con un mattone della Pilotta spacca una vetrina

Proseguono i controlli del territorio disposti dal comando Provinciale Carabinieri di Parma per prevenire e reprime i reati predatori e dello spaccio di sostanza stupefacente. Ieri, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno tratto in arresto, un 22enne residente a Parma, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna in quanto deve scontare la pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione. Lo stesso è stato associato alla Casa Circondariale di Via Burla.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato, un 23enne, per furto di bicicletta e tentato furto in un negozio di telefonia. Lo stesso, nella mattinata di ieri, in Piazza Garibaldi ha rubato una bicicletta. Successivamente in sella al mezzo, si è impadronito di un mattone del Palazzo delle Pilotta e, con questo,in via Verdi ha tentato di infrangere la vetrina di un negozio di elettronica. Non riuscendosi si è dato alla fuga venendo fermato dalla pattuglia. La bicicletta è presso il Comando Stazione in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.