Ruba una bici in piazzale Barbieri: un cittadino lo vede dalla finestra e lo fa arrestare

Ha forzato il catenaggio di una bicicletta che si trovava in piazzale Barbieri e l'ha rubata, allontanandosi poi verso piazzale della Pace. Un italiano di 49 anni è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti che - grazie alla fondamentale segnalazione di un cittadino che ha assistito alla scena - con l'accusa di furto aggravato.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre, verso le ore 17: un cittadino ha visto dalla finestra di casa sua un uomo che stava cercando di forzare il catenaccio di una bici, attraverso un paletto dissuasore preso da via dell'Università. Dopo la chiamata al 113 è rimasto in contatto con i poliziotti, descrivendo il comportamento e il tragitto del ladro. Il 49enne, giunto in piazzale della Pace a bordo della bici rubata, è stato arrestato dai poliziotti per furto aggravato. Il proprietario della bicicletta, nel frattempo, ha presentato denuncia. Il 49enne, con reati contro il patrimonio, si trova nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.

