Ruba una bici in stazione, vede i carabinieri e scappa: arrestato 44enne

Ha rubato una bicicletta in stazione, ha visto i carabinieri e l'ha gettava a terra, tentando di scappare. Un 44enne parmigiano è stato arrestato ieri notte dai militari. E' accaduto nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre in città in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. I carabinieri della stazione Parma Centro hanno notato un uomo che si allontanava con sottobraccio una bicicletta con atteggiamento impacciato. Dopo aver visto i militari l'uomo ha gettato a terra la bici e ha iniziato a correre. I carabinieri hanno subito capito che l'uomo, un 44enne di Parma, stava cercando di scappare. Hanno accertato che il mezzo era stato rubato poco prima dalle rastrelliere davanti alla Stazione. L'uomo, condotto in caserma è stato arrestato per furto e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria