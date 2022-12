Ruba una bicicletta e la rivende online, il proprietario la riconosce: 32enne denunciato per ricettazione

Riconosce tra i prodotti in vendita online la bicicletta elettrica che gli era stata da poco rubata. Così ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione

Parma Oltretorrente, inguaiando un 32 enne gravato da diversi precedenti di polizia. All’interno di una stanza di casa, in zona Parco della Cittadella, il

32enne nascondeva 3 biciclette, 2 monopattini, 13 orologi, diversi cinturini e posate d’argento di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per lui è

scattata la denuncia per ricettazione.

I fatti risalgono a ieri, quando la 43enne vittima del furto, si è recata alla Stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto, riferendo ai militari di aver riconosciuto la propria bici (grazie ad alcuni dettagli) in vendita su un noto social network. I Carabinieri, in abiti civili, si sono presentati all’incontro concordato per la vendita, identificando l’uomo e successivamente hanno eseguito una perquisizione che ha permesso di rinvenire la refurtiva posta sotto sequestro. La bicicletta è stata subito riconosciuta dalla proprietaria e restituita così come un’altra poco prima rubata in città.

Chiunque riconosca la refurtiva può recarsi presso gli uffici della Stazione Carabinieri Parma Oltrettorente, in Strada delle Fonderie, producendo la denuncia di furto o qualsiasi documentazione che possa provare la proprietà.