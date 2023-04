Tenta di rubare una felpa al centro commerciale: denunciato un marocchino

I carabinieri della Stazione di San Pancrazio sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Parma (in via Mantova) per dare ausilio al personale addetto alla sicurezza, che aveva notato un ragazzo con atteggiamento sospetto.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno notato il vigilante nei pressi dell’uscita del negozio, chiacchierare animatamente con una persona intenzionata ad allontanarsi, identificato in un marocchino 33enne senza fissa dimora.

Gli accertamenti dei carabinieri in presenza dell’addetto alle vendite e all'uomo fermato, hanno permesso di accertare che lo straniero aveva indosso una felpa, di un noto marchio sportivo, a cui non era stato rimosso la placca antitaccheggio.

Inutili le giustificazioni del 33enne che il capo di abbigliamento gli fosse stato regalato pochi giorni prima da un amico, perché dalle verifiche fatte tramite il sistema gestionale della merce, l’articolo non risultava essere stato venduto, acclarando l’avvenuto tentativo di furto.

L’indumento, del valore di 100 euro, è stato restituito al proprietario del negozio, mentre il marocchino è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma in stato di libertà per tentato furto ed invitato a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, visto che aveva il permesso di soggiorni scaduto.