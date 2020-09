Ruba uno smartwatch da Mediaworld: denunciato 19enne

È entrato all'interno del negozio Mediaworld di piazzale Balestrieri a Parma come un normale cliente ma, dopo qualche minuto in cui ha girato lungo i reparti, ha cercato di rubare uno smartwatch dal valore di 300 euro. Un 19enne di Parma è stato denunciato per tentato furto aggravato. Gli addetti alla sicurezza si sono accorti delle manovre del giovane che, da subito, si era mosso con atteggiamenti sospetti. Il personale del negozio ha chiamato il 113: sul posto sono arrivati, in pochi minuti, gli agenti delle Volanti che stavano effettuando alcuni controlli in zona. Il 19enne è stato fermato, identificato e denunciato per tentato furto aggravato.

