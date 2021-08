Ruba vestiti al Fidenza Village, in galera per 300 euro

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato per furto un 48enne italiano di Salsomaggiore, noto alle forze dell’ordine e ricco di precedenti vari, trovato in possesso di merce rubata da un negozio dell’outlet di Fidenza, per un valore totale di circa 300 euro.



Era stato arresto per lo stesso motivo il 13 giugno, sempre all’interno del Fidenza Village, e condannato all’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria. Una volta fermato all’uscita del negozio c'era il sospetto, da parte del titolare, che lo stesso si fosse impossessato di vestiario. Per questo sono stati allertati i Carabinieri. Dalla visione delle immagini di sorveglianza si percepisce che il 48enne è entrato all’interno dell’attività commerciale e dopo aver visionato alcuni capi di abbigliamento, ha preso da uno scaffale due pantaloni, recandosi nella zona dei camerini, per uscire dopo alcuni minuti con in mano solo uno dei due pantaloni presi dallo scaffale e gettare su di un tavolino da esposizione il capo di abbigliamento che ha in mano, tentando inoltre di lanciare su di una poltroncina poco distante un piccolo oggetto, mancando l’obiettivo e producendo un rumore metallico che attira l’attenzione delle commesse e dello store manager. Inoltre ha cercaro di giustificarsi riferendo di aver fatto cadere una moneta ma, una delle commesse ha trovato sotto la poltrona parte di un dispositivo antitaccheggio tagliato. Le commesse hanno verificato la presenza del secondo pantalone all’interno dei camerini, non trovandolo. È stato sottoposto a perquisizione, e ha confessa il furto mostrando il pantalone rubato, indossato sotto i propri per nasconderlo. Condotto in caserma è stato arrestato per furto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Fidenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.