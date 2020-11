Rubano 4 mila euro da una ditta e ritirano soldi con il bancomat: denunciati due rumeni

Nel dicembre del 2019 si erano introdotti all'interno di una ditta di Soragna e, dopo aver tagliato la cassaforte, avevano rubato 4 mila euro e la tessera bancomat aziendale. Con il bancomat rubato, poi, avevano ritirato 1.500 euro da un bancomat di Castelvetro Piacentino. I carabinieri di Soragna hanno denunciato due cittadini rumeni, al termine di alcune attività d'indagine.

I militari infatti, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato i due ladri. Prima hanno identificato i veicoli usati per il furto all'interno dell'azienda e hanno ricostruito il percorso di fuga fino al comune di Castelvetro. In un secondo momento hanno confrontato le immagini delle telecamere del bancomat con quelle ottenute durante i pedinamenti sotto casa dei due rumeni. Per loro sono scattate le denunce per furto aggravato e prelievi fraudolenti.