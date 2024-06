Rubano abbigliamento per 2.000 euro: ladri traditi dalle 'panciere'

I Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno denunciato in stato di libertà una coppia di rumeni, lui 34 lei 24 anni fermati all’interno di un centro commerciale con capi di abbigliamento rubati per un valore di circa 2.000 Euro. L’episodio è accaduto alcune settimane fa, quando la coppia ha trascorso quasi tutta la giornata a visitare negozi di articoli sportivi, di brand molto famosi. Muniti di pinze, tenaglie, calamite e panciere elastiche confezionate su misura hanno asportato da alcuni negozi dell’area commerciale con modalità seriali e tecnica consolidata, numerosi capi di abbigliamento: magliette e jeans, del valore di circa 1.000 euro. I due una volta entrati con la scusa di provare alcuni capi di abbigliamento, hanno nascosto all’interno delle panciere parte dei capi.

Ma il continuo nasconderee. A quel punto è partita una chiamata al numero di emergenza 112 che ha consentito il rapido intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Fidenza. L’uomo e la donna, sono stati fermati e trovati in possesso di capi di abbigliamento asportati poco prima dai negozi visitati. La perquisizione effettuata sull’autovettura con la quale la coppia era arrivata a Fidenza, individuata attraverso la visione delle immagini registrate dalle video camere di sorveglianza, ha permesso di rinvenire ulteriori capi di abbigliamento, sempre della medesima marca di quelli rinvenuti sotto le panciere, del valore di circa 1.000 euro, ma non riconducibili ai negozi presenti nell’area. I capi d’abbigliamento recuperati e dei quali è stata stabilita con certezza la proprietà sono stati restituiti agli aventi diritto. Gli arnesi da scasso e le panciere sequestrati. I due, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Parma per furto aggravato e ricettazione.