Rubano alcolici per 1.700 euro: preso un ladro della banda

Continua la missione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, di assicurare un attento controllo del territorio, con un massiccio impiego di pattuglie che presidiano le zone. Nella giornata di ieri, 5 gennaio, tre soggetti sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Parma Centro. Si tratta di un rumeno 29enne, in Italia senza fissa dimora, che si è reso responsabile di furto aggravato ai danni di un Ipermercato. In particolare verso le 15.00 in via Emilia Est, i carabinieri hanno ricevuto la segnalazione da un addetto alla sorveglianza del punto vendita che stava inseguendo un soggetto, presumibilmente straniero, che con l’aiuto di altri due si era reso responsabile di un furto all’interno dell’esercizio commerciale e durante la fuga aveva abbandonato un carrello pieno di merce non pagata. La pattuglia, coordinata dalla Centrale Operativa dei Carabinieri, in collegamento con l’inseguitore, ha intercettato in via Newton l’addetto alla sicurezza che stava ancora rincorrendo il fuggitivo. Il ladro, vistosi senza possibilità di fuga, non ha opposto resistenza ed è stato preso in custodia dai militari.

Il trio dopo aver riempito il carrello di alcolici, super-alcolici e prodotti alimentari vari, è uscito dall’ipermercato da un varco non protetto da sistema antitaccheggio, senza passare dalle casse. Ma i loro problemi sono cominciati nel momento in cui sono stati notati dall’addetto alla sicurezza che ha lanciato l’allarme tentando di fermarli, mentre i tre si sono separati. Due sono riusciti a dileguarsi, ma il terzo quello che conduceva il carrello abbandonato poi nell'area parcheggi è stato inseguito. Era stata rubata merce per 1.700 euro. Considerata la palese flagranza di reato di furto aggravato in concorso il soggetto è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.