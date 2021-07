Rubano biciclette in stazione a Fornovo: denunciati tre minorenni e un maggiorenne

Quattro ragazzini hanno rubato alcune biciclette in stazione a Fornovo di Taro ma sono stati filmati dalle telecamere e poi identificati grazie ala lavoro della Polizia Locale Bassa Val Taro, coordinata dal Comandante Ispettore Capo Giovanni Saviano. Al termine delle indagini gli agenti hanno denunciato tre minorreni e un maggiorenne.

I tre ragazzini minorenni accusati di furto aggravato in concorso, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna e mentre il maggiorenne alla Procura della Repubblica di Parma. I fatti sono avvenuti nelle scorse settimane: nel piazzale della stazione ferroviaria, i ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza ad armeggiare e a forzare i lucchetti ove erano assicurate le biciclette e successivamente a portarne via alcune, per poi allontanarsi.

“L’operazione delle scorse settimane - spiega il Comandante Ispettore Capo Giovanni Saviano - corona l’impegno profuso quotidianamente dagli Agenti della Polizia Locale Bassa Val Taro per contrastare l’odioso fenomeno dei furti di biciclette che si accentua specialmente nel periodo estivo: il livello di attenzione da parte dalla Polizia Locale nel controllo del territorio resta sempre alto e l’intensa attività di prevenzione posta in essere dagli Agenti produce, come in questo caso, efficaci risultati”.

I consigli della Polizia Locale contro questa tipologia di furti:

? se possibile, parcheggiate la bicicletta in un luogo sorvegliato con il sistema di videosorveglianza;

? assicurate sempre la bicicletta con un meccanismo di chiusura di qualità, incatenandola inoltre a una rastrelliera o a un'altra costruzione fissa;

? annotate la marca e il colore (conservando una fotografia della bicicletta);

? conservate la fattura originale per poterla consegnare, in caso di furto, alla polizia.

La Polizia Locale consiglia inoltre la registrazione della bici al Registro Italiano Bici che è una sorta di anagrafe nazionale sulla quale è possibile registrare tutti i dati della propria bicicletta, collegandoli al tuo profilo personale. Questa è una risorsa molto importante in caso di furto: le forze dell’ordine infatti, in caso di ritrovamento di una bici bici, potranno immediatamente mettersi in contatto con il proprietario del mezzo.