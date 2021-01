Rubano bottiglie di alcolici e Red Bull al Famila: arrestati due giovani

Sono entrati come normali clienti all'interno del supermercato Famila di Collecchio ed hanno cercato di rubare alcune bottiglie di alcolici ed alcune Red Bull. Due giovani senegalesi sono stati bloccati ed arrestati dai carabinieri della stazione locale, avvertiti dal personale che si occupa della sicurezza del negozio. I due ragazzi, che stavano per uscire pagando solo alcuni prodotti, avevano preso alcune bottiglie di alcolici e le avevano messe all'interno di una borsa, schermata per impedire l'attivazione del sistema antitaccheggio. Anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato l'episodio. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.