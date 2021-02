Rubano bottiglie di superalcolici al supermercato: denunciati due stranieri a Collecchio

Ha tentato di uscire da un supermercato di Collecchio dopo aver nascosto diverse bottiglie di vodka all'interno di una borsa. Un 25enne sudamericano è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza e poi denunciato per furto dai carabinieri. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 15 febbraio. Sempre ieri un 55enne polacco, residente in provincia di Parma, ha cercato di rubare alcune bottiglie di alcolici dalla Coop di Collecchio. I vigilantes se ne sono accorti e l'hanno fermato: l'uomo è stato denunciato per furto dai carabinieri.