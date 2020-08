Rubano cassette di frutta e verdura e le vendono ad un negozio a prezzo ribassato: tre denunce

Hanno rubato alcune cassette di generi alimentari di fronte ad un negozio vicino alla stazione ferroviaria per poi rivenderle ad un altro negozio a prezzo ribassato. Tre persone - i due ladri e l'acquirente - sono stati denunciati dalla polizia ferroviaria che, dopo aver svolto alcune indagini, è riuscita ad identificare gli autori del furto, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti infatti i malviventi, dopo aver prelevato la merce, l'hanno caricata su un furgone, per poi proporla ad un secondo negozio ad un prezzo molto vantaggioso. Il furgone era stato rubato due giorni prima a Parma. L'acquirente ha approfittato dell'offerta ed ha comprato tutte le cassette. I due ladri, un italiano e uno straniero con regolare permesso di soggiorno, sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione mentre il titolare del secondo negozio è stato denunciato per acquisto di cose di sospetta provenienza.

