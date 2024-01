Rubano computer, contanti e un Pos all'Ordine dei Commercialisti: denunciati

Ieri, martedì 16 gennaio alle 09.00 circa, la Polizia è intervenuta presso l’Ordine dei Commercialisti in viale Mentana, dopo una segnalazione di un furto avvenuto nella notte. Dopo il sopralluogo, gli operatori hanno appurato che ignoti, dopo essersi introdotti negli uffici, si sono impossessati di diversi beni: tre computer portatili, banconote per un totale di 400 euro, una macchina fotografica ed un POS). Poi sono scappati. Episodi analoghi erano successi nella prima decade di gennaio, presso una società di assicurazioni nella medesima palazzina. I poliziotti della scientifica, avevano trovato delle impronte potenzialmente riconducibili ai rei. Gli agenti hanno setacciato le zone limitrofe dove solitamente bivaccano soggetti senza fissa dimora dediti alla commissione di reati. Le verifiche sono state effettuate all’interno del parcheggio DUC di questo viale Mentana, con l’attenzione degli operatori richiamata da due soggetti sorpresi ad armeggiare nello spazio dedicato solitamente alle auto. Sono stati immediatamente sottoposti a perquisizione personale, operazione che ha permesso di rinvenire all’interno di una valigia in loro possesso tutto il materiale asportato dall’Ordine dei Commercialisti. Portati in Questura, i due soggetti sono stati fotosegnalati e compiutamente identificati. All’interno degli Uffici, uno di questi ha spontaneamente dichiarato di aver commesso sia il furto del della notte scorsa che quello del 9 gennaio. È stato denunciato a piede libero per furto pluriaggravato continuato. Il complice è stato indagato per il reato di ricettazione. Tutta la merce rubata in martedì notte è stata riconsegnata ai dipendenti dell’Ordine dei Commercialisti.