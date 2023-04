Rubano il pullmino dei disabili alla cooperativa "La Bula": caccia ai ladri

Grave furto ai danni della cooperativa "La Bula". Stamattina è stato scoperto il furto del pullmino per il trasporto disabili. Già in dicembre la cooperativa era stata vittima di un altro grave fatto di cronaca, quando ignoti avevano rubato una carrozzina. Il pullmino è stato portato via dal cortile interno di Strada Quarta, sede della cooperativa.

Dalla stessa cooperativa chiedono aiuto "affinché qualcuno ci dia indicazioni per ritrovare il pullmino: chiediamo una mano a chiunque avesse notizie, potesse vederlo e quindi segnalarlo. Si tratta di un Opel Vivaro grigio con targa GJ506JD. Le forze dell'ordine sono state già attivate ma chiediamo aiuto anche ai cittadini".