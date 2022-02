Rubano materiale idraulico per 2 mila euro al Bricoman: due arresti

Hanno prelevato materiale idraulico dagli scaffali del negozio Bricoman, lo hanno disinballato e lo hanno poi lo hanno nascosto all'interno di due grossi scatoloni. All'uscita però sono stati controllati e fermati dagli addetti alla sicurezza. Due persone, un 33enne albanese residente a Reggio Emilia e un 36enne italiano, sempre residente a Reggio, sono stati bloccati ed arrestati dai poliziotti delle volanti che, dopo la segnalazione, sono arrivati sul posto.

I due ladri, dopo aver messo il materiale, dal valore di oltre 2 mila euro, all'interno degli scatoloni li hanno chiuso con del nastro trasparente. Dopo aver pagato altra merce sono usciti ma da un controllo dello scontrino fiscale è risultata l'incongruenza tra il materiale preso e quello pagato. Per loro sono scattate le manette per tentato furto pluriaggravato in concorso. Entrambi con diversi precedenti penali sono stati identificati e poi rinchiusi nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.



