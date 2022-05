Rubano merce al Fidenza village per 3.500 euro nascondendola in borse "schermate": presa la banda del furto, 4 arresti

Sono arrivati al Fidenza Village, nel pomeriggio di ieri, da Genova, dove risiedono, due uomini e due donne, originari di Santo Domingo e Spagna, tra i 35 ed i 55 anni, regolari sul territorio nazionale e tutti con diversi precedenti, a bordo della loro Peugeot. Armati di borse “schermate”, ossia in grado di eludere il sistema di rilevamento magnetico dei dispositivi antitaccheggio, hanno cominciato a guardarsi attorno, entrando e uscendo dai negozi più prestigiosi del centro commerciale fidentino. Gli addetti alla sicurezza li hanno immediatamente notati e hanno allertato il 112. In pochi minuti due pattuglie di Fidenza erano sul posto, pronte a intervenire. Dopo aver individuato i negozi da derubare, tre sono passati all’azione e, in pochi minuti, hanno riempito le borse di refurtiva. Convinti di averla fatta franca, dato che i sistemi di allarme non hanno rilevato gli ammanchi, si sono diretti verso l’auto, dove hanno lasciato la merce, controllata dal quarto complice ed hanno ripreso “l’attività”. Tornati al mezzo con le borse nuovamente piene, seguiti a vista dai vigilanti, ad aspettarli hanno trovato i carabinieri che hanno impedito loro di partire, bloccandoli. I quattro hanno provato a tergiversare, accampando scuse, ma i dispositivi anti-taccheggio, ancora presenti sui capi, e l’assenza di scontrini non hanno lasciato scampo. Accompagnati in caserma a Fidenza, sono stati arrestati per concorso in furto e trattenuti presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutta la merce, per un valore totale che sfiora i 3.500 euro, è stata restituita ai negozianti.