Rubano merce per 3.000 euro: denunciate due persone

I carabinieri della Stazione di Fornovo Taro hanno denunciato all’autorità giudiziaria due persone, responsabili di furto e ricettazione. I fatti risalgono a metà luglio, quando presso un esercizio commerciale di vendita di articoli vari è stato preso d'assalto dai due malintenzionati. Un furto dal valore di circa 3.000 euro di articoli che potevano essere utilizzati per l'organizzazione di una festa: casse Bluetooth, televisore, parrucche, borse, una griglia elettrica, scatole di petardi, cuffie, dispositivi di pompaggio a elio e altri articoli di questo tipo.

I carabinieri hanno recuperato la merce restituendola al legittimo proprietario, Proprio la natura della merce rubata ha indirizzato le indagini: visionando le telecamere del negozio e raccogliendo le dichiarazioni del titolare, i carabinieri hanno individuato alcuni sospettati tra i clienti che alcuni giorni prima del furto si erano recati presso l’esercizio per informarsi su oggetti simili a quelli poi rubati, ma senza poi acquistarli.

In base alle informazioni ricevute e grazie alla conoscenza del territorio e della popolazione, sono riusciti ad identificare una delle persone in questione ritratte nelle immagini delle telecamere. Successivamente, acquisendo informazioni in paese, i militari sono venuti a conoscenza di una festa avvenuta proprio nei giorni successivi al furto, tra i cui organizzatori vi era anche un soggetto precedentemente individuato.

Proprio nel garage dell’abitazione di quest’ultimo, poi denunciato per ricettazione, i militari hanno rinvenuto e recuperato 2 borsoni con all’interno la refurtiva, che è stata successivamente restituita all’avente diritto.

Durante le operazioni inoltre i carabinieri hanno sorpreso un complice che ha tentato di introdursi nel garage per recuperare parte della refurtiva. Identificato e accompagnato in caserma, messo alle strette ha ammesso di aver partecipato al furto della merce e pertanto è stato denunciato per furto aggravato.