Rubano per fame: arrestata un'intera famiglia

Sono entrati all'interno del supermercato Ipercoop all'interno del Centro Torri di via San Leonardo a Parma come normali clienti ma hanno poi tentato di uscire senza pagare i generi alimentari - meno di 100 euro di cibo - che avevano messo nel carrello. Un'intera famiglia dello Sri Lanka - padre e madre di 50 anni insieme alla figlia di 20 anni - è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Parma con l'accusa di rapina impropria. Molto probabilmente i tre componenti dello stesso nucleo famigliare - tutti domiciliati a Sala Baganza - hanno agito per necessità.

L'episodio si è verificato nella serata del 2 settembre: le tre persone - i genitori 50enni e la figlia di 20 anni - si sono presentati all'uscita ed hanno aggredito l'addetto alla sicurezza, per cercare di scappare. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fermato tutti e tre e gli hanno arrestati. Ora si trovano agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.