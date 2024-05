Rubano tonno in un supermercato: denunciati

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Sala Baganza è intervenuta presso un supermercato di Collecchio, dopo una segnalazione al 112 per un tentativo di furto. I militari sono stati accolti dal responsabile che ha riferito di due uomini, pochi minuti prima, entrati nel supermercato. Avevano prelevato numerose confezioni di tonno da uno scaffale, nascondendole all’interno di due zainetti, tentando di uscire senza pagare.

È scattato il dispositivo anti-taccheggio, richiamando cosi l’attenzione del personale del supermercato che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. I militari hanno così fermato e identificato i due, un 41enne italiano e un 52enne extracomunitario, entrambi con precedenti. All’interno dei loro zaini, perquisiti dai carabinieri, sono state ritrovate decine di scatolette di tonno, per un valore di circa 100 euro, restituiti ai responsabili del supermercato. Al termine dei doverosi riscontri i due, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati denunciati per tentato furto aggravato e nei loro confronti è stato richiesto il foglio di via con divieto di ritorno nel comune.