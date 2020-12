Rubano tremila euro di vestiti al Fidenza Village: denunciate tre donne cilene

Due di loro si occupavano di rubare i vestiti dai negozi, disattivando le placche antitaccheggio, mentre la terza rimaneva all'interno dell'auto che si trovava nel parcheggio. Tre donne cilene, in Italia senza fissa dimora, sono state individuate e denunciate dai carabinieri della stazione di Fidenza che sono riusciti a scoprire e bloccare il piano delle tre ladre all'interno del Fidenza Village. La donna in auto è stata bloccata nel parcheggio mentre le altre due donne sono state fermate dagli addetti alla vigilanza. All'interno dell'auto c'erano vestiti per un valore complessivo di tremila euro. Le tre donne cilene si erano divise i compiti: mentre due di loro entravano nei negozi e prelevavano i vestiti - dopo aver disattivato le placche antitaccheggio con un congegno metallico magnetico - mentre la terza custodiva la merce rubata in auto.