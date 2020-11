Rubano un'Audi in via dei Mille, i poliziotti la localizzano con il Gps: tre ladri denunciati per furto

Nel corso degli ultimi giorni i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma hanno effettuato numerosi controlli sul territorio, sia per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia per prevenire i reati contro il patrimonio. Tre persone, che avevano appena rubato un'Audi A2, parcheggiata in viale dei Mille a Parma, sono state bloccate e denunciate per furto aggravato: dopo la segnalazione del proprietario, infatti, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l'auto grazie al Gps installato all'interno del veicolo. Tre uomini, i cui vestiti corrispondevano a quelli indossati dalle persone immortalate da alcune telecamere della zona, sono stati fermati: avevano le chiavi di accensione dell'auto.

La mattina di qualche giorno fa gli agenti sono intervenuti in via Spinelli dopo la segnalazione della presenza di un uomo in stato di agitazione: giunti sul posto i poliziotti lo hanno identificato. Si trattava di un pluripregiudicato di nazionalità gambiana. L'uomo aveva con sè un computer rubato da un ristorante della zona e una piccola somma di denaro, rubata da un'auto parcheggiata. Le immagini delle telecamere, infatti, lo avevano ripreso durante il furto. Per l’uomo è scattata la denuncia in ordine ai reati di furto aggravato, danneggiamento, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e inosservanza dell’ordine del Questore.

Nel corso della giornata di venerdì i poliziotti hanno effettuato alcuni controlli antidroga nei parchi della città di Parma: gli agenti delle Volanti, in collaborazione con la squadra Cinofili di Bologna e il cane antidroga Barack, hanno scandagliato le aree verdi sequestrando 65 grammi di hashish all'interno del parco Falcone Borsellino e 35 grammi di marijuana all'interno del parco Ducale.

