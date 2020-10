Rubano un'auto, poi si danno alla fuga nei campi: preso l'autista

La Squadra Volanti della Questura di Parma, impegnata nel controllo del territorio, ha ritrovato un'auto oggetto di furto nella nottata precedente. Giunti sul posto, gli operatori hanno notato il mezzo con a bordo due soggetti, apparentemente dell’est europeo, transitare lungo l’incrocio tra strada Traversetolo e via Montebello. All'alt della volante, il mezzo si è dato immediatamente alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento tra via Sidoli, via Terracini, via Pertini ed infine via Saragat. Qui i passeggeri hanno posto fine alla loro corsa in auto, abbandonando il veicolo dandosela a gambe nei campi limitrofi.

Gli agenti sono riusciti a raggiungere l'autista del veicolo, bloccandolo. A bordo della macchina sono stati ritrovati attrezzi da scasso, alcuni oggetti atti ad offendere e diversi sacchi di indumenti tutti posti sotto sequestro. Dopo la perquisizione, l'uomo è stato portato in Questura, come da prassi. Si tratta di un un ragazzo di vent'anni già gravato da numerosi precedenti contro il patrimonio e già oggetto di una misura cautelare. Si è dichiarato del tutto estraneo al furto del veicolo, ma questo non è sercito a evitargli una denuncia per i reati di ricettazione in concorso con ignoti, porto di oggetti atti ad offendere, possesso di grimaldelli e per reiterazione nel biennio della condotta di guida senza aver mai conseguito la patente. La Questura fa sapere che sono in corso anche le pratiche amministrative finalizzate al suo allontanamento dal territorio nazionale da parte dell’ufficio immigrazione. La vettura è stata restituita.