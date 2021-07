Rubano una macchina e investono una donna durante i festeggiamenti per l'Italia

L’euforia per la vittoria dell’Italia agli Europei, oltre a una buona dose di incoscienza, ha spinto sei giovanissimi ragazzi, due dei quali minorenni, a rubare un’auto con la quale hanno investito, fortunatamente senza conseguenze irreparabili, una donna nella centrale Piazza del Popolo di Salsomaggiore durante i caroselli e i festeggiamenti seguiti alla vittoria ai rigori della Nazionale agli Europei. I sei, al termine della partita hanno pensato di rubare un veicolo parcheggiato non lontano dal centro e con quello partecipare ai caroselli in piazza con gli altri tifosi.

Durante il loro giro però hanno urtato una donna, facendola cadere a terra e procurandole lesioni ad una gamba. Probabilmente preoccupati per le conseguenze giuridiche e senza curarsi delle condizioni della vittima, si sono dati alla fuga senza prestare soccorso, abbandonando l'audo rubata a qualche centinaio di metri dal luogo dell’investimento.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore che ha iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti per ricostruire i fatti. Le successive indagini, svolte nel massimo riserbo dalla locale Stazione e dal Nucleo Operativo, grazie anche all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di identificare i responsabili, tutti residenti tra Salso e Fidenza e che ora dovranno rispondere di omissione di soccorso e ricettazione di veicolo rubato.