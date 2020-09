Rubano vestiti e trucchi all'Ovs: bloccate e denunciate due 24enni colombiane

Sono entrate all'interno dell'Ovs di via Mazzini ed hanno cercato di rubare una camicia e alcune confezioni di profumi. Due giovani donne colombiane di 24 anni sono state fermate e denunciate dai poliziotti delle Volanti in pieno centro a Parma nel pomeriggio di venerdì 18 settembre con l'accusa di furto aggravato in concorso. Dopo essere entrate come normali clienti, infatti, si sono recate nel reparto abbigliamento: una di loro ha provato una camicia e l'ha poi infilata in borsa, dopo aver tolto il dispositivo antitaccheggio.

Le due si sono poi dirette nella zona profumeria ed hanno preso alcune confezioni di trucchi, mettendosele in borsa.Gli addetti alla sicurezza del negozio le hanno viste mentre effettuavano i furti: le due 24enne sono state bloccate mentre cercavano di uscire senza pagare la merce, dalla quale avevano tolto le placche antitaccheggio. I poliziotti delle Volanti, arrivati in pochi attimi sul posto, hanno accompagnato le due donne in Questura, le hanno identificate e denunciate per furto aggravato in concorso. Una delle due era irregolare sul territorio nazionale: sono state avviate tutte le pratiche necessarie per l'espulsione, da parte dell'Ufficio Immigrazione.