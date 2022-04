Rubano vestiti per 200 euro al Fidenza Village, due 30enni denunciati

Servizi in città da parte dei carabinieri della Compagnia di Fidenza. I controlli alle oltre 120 persone e ai circa 70 veicoli hanno permesso di effettuare diverse denunce ed alcune segnalazioni amministrative. Ieri diverse le telefonate al numero di pronto intervento 112 della centrale operativa.

Alle due di notte, sono stati segnalati diverse persone in Piazza Garibaldi, creavano notevole disturbo con schiamazzi e rumori. L'intervento delle pattuglie ha riportato la situazione alla normalità, identificando tutti i presenti. Due 30enni di origine moldava sono stati denunciati per furto. Dopo aver sottratto merce per un valore di oltre 200 euro da un esercizio commerciale presso lo shopping park di Fidenza, sono stati visti uscire senza pagare. La pattuglia immediatamente intervenuta li ha fermati. Condotti in caserma sono stati denunciati e la merce restituita.

In tutto il territorio sono stati anche intensificati in controlli alla circolazione stradale per contrastare i reati connessi soprattutto all’abuso di alcol. I diversi posti di controllo, effettuati lungo le principali via di comunicazione, hanno consentito di denunciare tre giovani che, dopo la prova con l’etilometro, sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore al consentito. Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e i loro mezzi sequestrati. Uno dei tre è stato anche denunciato per guida senza patente in quanto mai conseguita. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti sono state effettuate diverse segnalazioni alla Prefettura con il sequestro di poco più di 10 grammi tra hashish e cocaina. I controlli proseguiranno e verranno intensificati soprattutto nelle ore notturne ed in prossimità di luoghi di aggregazione.