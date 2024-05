Rubava in palestra, denunciata una 35enne

E’ stata denunciata per furto la 35enne, frequentatrice abituale di una palestra di Sala Baganza che aveva pensato bene di arrotondare le sue entrate prelevando nel mese di febbraio denaro contante dalle borse di sei donne che frequentavano la struttura. L'unica loro colpa: avevano lasciato incolpevolmente incustodite le shoppers nello spogliatoio durante gli allenamenti. Almeno sei gli episodi accertati dai Carabinieri di Sala Baganza, con somme sottratte che andavano da poche decine di euro a 300 in un colpo solo, per un totale di circa 800 euro. A seguito della denuncia sporta da alcune clienti che si erano trovate il portafoglio svuotato al termine del consueto allenamento, i Carabinieri hanno dato il via alle indagini. I militari, incrociando i dati del registro degli ingessi alla palestra con l’analisi di alcune immagini acquisite negli orari e giorni in cui si sono verificati i furti, sono riusciti a risalire all’identità della presunta responsabile dei furti, una 35enne che, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato continuato.