Rubava nei parcheggi di un hotel: 34enne con precedenti espulso

Cinque espulsioni in una settimana. È questo il bilancio della Questura che ha visto l’impegno degli Agenti della Polizia di Stato nell’individuare soggetti extracomunitari irregolari sul territorio che si sono resi responsabili di reati. I provvedimenti redatti dal personale dell’Ufficio Immigrazione sono il risultato finale di tutta un’attività di studio e di analisi che ha visto le diverse articolazioni della Questura, Volanti, Squadra Mobile, Divisione Anticrimine, Nucleo Servizi, impegnate sul territorio cittadino con una maggiore presenza del personale in divisa e in borghese nelle zone ritenute sensibili. L’intensificazione dei controlli si è concentrata maggiormente sulla zona Stazione e sul quartiere San Leonardo. Ed è proprio di oggi l’ultimo provvedimento di accompagnamento al C.P.R. firmato dal Questore Di Domenico nei confronti di un cittadino senegalese 34enne. Nel dettaglio ieri sera le Volanti hanno controllato il 34enne che stazionava senza motivo in un garage di un Hotel situato in zona Stazione. L’uomo è stato portato in Questura per essere identificato e fotosegnalato. A quel punto dai controlli in banca dati è risultato avere a suo carico un provvedimento del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che disponeva l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato. Sulla scorta di quanto previsto nel provvedimento il 34enne era stato condannato dal Tribunale di Parma alla pena di 2 anni e 8 mesi per il reato di furto in abitazione e pertanto tenuto conto dei numerosi reati commessi contro il patrimonio è stato considerato socialmente pericoloso. A conclusione di tutti gli adempimenti necessari, l’uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato oggi al Centro Permanenza e Rimpatri di Bari ai fini della sua successiva espulsione dal territorio nazionale.