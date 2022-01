Rubò il cellulare al Pm durante la sua udienza: 36enne nuovamente arrestato per furto

Durante l'udienza che lo vedeva imputato a Parma aveva cercato di rubare il cellulare al Pm, ora è stato di nuovo sorpreso a rubare, questa volta a Piacenza, ed è stato arrestato per furto in abitazione. Un 36enne piacentino è finito di nuovo in manette nella giornata del 13 gennaio. E' accusato di essersi introdotto nel cortile di una abitazione in via Dieci Giugno, di aver scassinato una porta per impossessarsi di una bicicletta, purtroppo per lui proprio mentre stava per andarsene ha incrociato il proprietario, un pachistano, mentre rincasava. Sorpreso in flagrante avrebbe tentato di giustificarsi dicendo che era lì perché voleva comprare cocaina.

L'uomo ha chiamato immediatamente il 113 che ha inviato sul posto le volanti della polizia che l'hanno bloccato e arrestato. Dopo una notte nelle celle di sicurezza della questura è comparso in tribunale per la direttissima difeso dall'avvocato Alessandro Righi, davanti al giudice Camilla Milani (pm Antonio Rubino). L'arresto è stato convalidato e per lui è stato disposto il carcere in attesa della prossima udienza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma per altri reati, si era visto aggravare la misura con l'obbligo di dimora. Per lui il 14 gennaio si sono aperte le porte del carcere.