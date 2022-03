Sabato di controlli, fermato un ragazzo con tirapugni e coltellino davanti a una scuola

Continuano i controlli del weekend disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Parma, nell’ambito del piano di controllo coordinato del territorio, che hanno consentito, ai militari della Compagnia di Parma, di passare al setaccio le aree del centro cittadino e le aree scolastiche. I militari impiegati nel servizio di Stazione Mobile, nei pressi di un plesso scolastico, hanno individuato un ragazzo che, appena ha visto i carabinieri ha cercato di scappare cambiando strada. La fuga del giovane ha insospettito i militari che lo hanno inseguito. Dopo averlo bloccato e proceduto all'identificazione, sono scattati i controlli. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un tirapugni e di un coltellino, ed è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Nel centro storico invece, i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno fermato un’auto con un soggetto trovato in possesso di un dissuasore elettrico del tipo “stun gun” il cui porto è vietato. Anche in questo caso, il ragazzo italiano è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Un altro soggetto italiano è stato bloccato dopo che aveva provato a forzare un posto di controllo, non ottemperando all’alt dei militari. E' scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente avendo un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla norma. Nel corso della notte, è stato anche tratto in arresto un soggetto polacco destinatario di un’ordinanza di misura cautelare in carcere. Lo stesso, ricercato da alcuni giorni dai militari dell’arma poiché già gravato di una misura di divieto di dimora nella provincia di Parma, è stato individuato nel centro cittadino e, quindi, arrestato. Per altre 5 persone fermate all’interno del parco ducale, invece, è scattata la segnalazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di modiche quantità di droga del tipo hashish ovvero cocaina.