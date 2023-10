Sabato di controlli: nei guai uno spacciatore filippino, trovato con lo shaboo

Sabato sera di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Parma che, grazie a un massiccio dispiegamento di forze, hanno setacciato varie zone della città. I controlli hanno portato a identificare 73 persone e al controllo di 31 conducenti di veicoli sottoposti a verifiche con l’etilometro. Eseguiti accessi ispettivi a diversi esercizi pubblici siti in via San Leonardo, rilevando in uno di questi, la presenza di un lavoratore senza regolare contratto, essendo sprovvisto della preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro. In un'altra attività commerciale, vista l’assenza in loco della documentazione necessaria per le opportune verifiche, si è proceduto a congelare la situazione.

Durante questi servizi, i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Capoluogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio un filippino 40enne del luogo, pregiudicato. È stato ritrovato in via Torino in possesso di diverse dosi di shaboo, pronta per essere spacciata. L’attività ha consentito di segnalare alla locale prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, 7 giovani, fra i 17 e 22 anni; recuperati in via San Leonardo, nel Parco Ducale e in via Monte Altissimo complessivamente di 10 dosi di hashish.