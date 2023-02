Sacca di Colorno, finisce fuori dall’abitacolo dopo lo scontro con un camion: è grave

È finito fuori dalla sua auto e adesso si trova ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma. È questo il resoconto del terribile incidente che si è verificato all'alba, intorno alle 5:20 a Sacca di Colorno dove un'auto e un camion sono venuti a contatto per cause ancora in corso d'accertamento. Lo scontro ha provocato ferite gravi al conducente dell'auto, sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto gli operatori del 118 per prestare i primi soccorsi.