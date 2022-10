Sala Baganza, cacciatore attaccato e ferito da un cinghiale durante una battuta: 40enne gravissimo

È stato attaccato da un cinghiale durante una battuta di caccia in località Bovaia, nel comune di Sala Baganza. Un cacciatore è rimasto gravemente ferito nella mattinata del 12 ottobre.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica di Collecchio. Sul posto anche l'elisoccorso, partito in volo da Pavullo, e le squadre di terra del soccorso alpino della stazione del Monte Orsaro.

Secondo le prime informazioni l'uomo, che sarebbe stato attaccato da un cinghiale mentre stava partecipando ad una battuta di caccia, si troverebbe in gravi condizioni di salute. Avrebbe riportato, infatti, traumi in varie parti del corpo.

In mattinata la Centrale Operativa del 118 ha attivato la stazione Mt Orsaro del Saer per un cacciatore che è rimasto gravemente ferito a seguito di una collutazione con un animale selvatico in area boschiva a Sala Baganza.

Durante una battuta di caccia, un componente della squadra di cacciatori che si trovava in area boschiva vicino Strada Bovaia (Comune di Sala Baganza), ha riportato gravi traumi che sono con molta probabilità conseguenza di un aggressione da parte di un animale selvatico probabilmente un cinghiale.

L’uomo, un 40enne della provincia di Parma, ha riportato gravi traumi tra cui una frattura esposta e scomposta all’arto inferiore con emorragia in corso per cui i compagni hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra del Saer Mt Orsaro con infermiere e medico e la Pubblica di Collecchio oltre ad essere stato attivato EpiPavullo.

I tecnici del Saer, dopo che l’uomo ha ricevuto i primi trattamenti sanitari, hanno immobilizzato e imbarellato il signore e con la portantina lo hanno trasportato in un luogo verricellabile dove l’elicottero l’ha caricato a bordo e trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma.