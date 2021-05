Sala Baganza, è positiva al Covid ma esce di casa: denunciata

Tre giovani sono stati sorpresi alle 3 di notte in strada dai carabinieri di Salsomaggiore Terme che, nel corso del fine settimana, hanno effettuato numerosi controlli tra Salso, Noceto, Collecchio, Fornovo, Felino e Sala Baganza: non avevano alcuna giustificazione valida e sono stati multati - ognuno per 400 euro - per aver violato il coprifuoco. Una donna di Sala Baganza, positiva al Covid-19 che si trovava quindi in quarantena, è stata sorpresa dai carabinieri in centro: si era allontanata dalla sua abitazione senza motivo ed è stata denunciata.



A Noceto i carabinieri hanno denunciato un 20enne marocchino ubriaco che stava molestando gli altri clienti di un bar: per lui le accuse di minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto delle generalità. Il giovane è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta. A Salsomaggiore è stato denunciato per furto aggravato, un 30enne di nazionalità rumena, responsabile di un furto all'interno di un'azienda.



Con l’ausilio delle unità cinofile sono stati effettuati controlli preventivi presso i parchi frequentati da giovani e famiglie ed altri luoghi di aggregazione. Nella rete dei militari sono finiti un 35enne, trovato con mezzo grammo di marijuana e due 20enni, ai quali sono stati sequestrati 2 grammi di hashish. Infine due 15enni sono stati trovati con circa 10 grammi di hashish. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Parma. Uno dei giovani veniva anche trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nel corso dei controlli a tutela della sicurezza della circolazione stradale le pattuglie hanno ritirato la patente ad un 30enne marocchino, che è stato anche denunciato per guida in stato di ebrezza. Una seconda denuncia invece ha riguardato un 30enne italiano, sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente.