San Vitale di Baganza, incidente in un salumificio: grave un operaio

Ennesimo incidente sul lavoro, nel Parmense. Poco dopo le 7, a San Vitale di Baganza, in via San Vitale 35, è intervenuto l'elisoccorso dopo che un operaio è rimasto ferito gravemente perché urtato da un macchinario per la lavorazione degli insaccati in un salumificio della zona. Da chiarire le cause che hanno portato all'incidente. L'uomo un 47enne, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice rosso con elisoccorso presso l'ospedale di Parma. Sul posto i carabinieri della Stazione di Sala Baganza e il Personale della medicina del lavoro.