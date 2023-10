A Sala Baganza investe con l’auto un ciclista, poi lo insulta e fugge: denunciato 47enne

I carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno denunciato un 47enne salsese per omissione di soccorso e fuga a seguito di un incidente, con contestuale ritiro della patente di guida.

Alcune sere fa, nei pressi di via Matteotti a Sala Baganza, un’auto, nell’immettersi in una rotonda ha investito un 30enne, operaio, di ritorno dal lavoro, sbalzandolo a terra. Il conducente dell’auto si è allontanato poi velocemente dal luogo del sinistro, senza prestare soccorso o allertare le forze dell’ordine. La vittima ha riferito che dopo essere stato urtato e sbalzato a terra è stato pesantemente insultato dal conducente, che di fatto non si è interessato minimamente alle condizioni del ciclista che è rimasto dolorante a terra.

Sul posto, allertati dalle chiamate al 112 di altri automobilisti è intervenuta una pattuglia di carabinieri di Sala Baganza, oltre al personale sanitario, che ha prestato le cure del caso al ciclista, che fortunatamente non aveva riportato gravi traumi. I militari, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e da altre testimonianze raccolte, dalle persone che avevano assistito alla scena, sono riusciti a risalire al numero completo della targa del conducente, individuando così veicolo e automobilista, un 47enne salese. I successivi accertamenti presso la residenza di quest’ultimo, hanno consentito ai carabinieri di riscontrare sulla carrozzeria dell’autovettura di sua proprietà ammaccature e graffi, perfettamente compatibili con l’impatto con la bicicletta.

Il 47enne, di fronte alle evidenze raccolte, ha ammesso le proprie responsabilità, senza riuscire a giustificare in alcun modo il proprio comportamento. Al termine delle verifiche è stato denunciato per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con conseguente ritiro della patente.