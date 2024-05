Sala Baganza, operaio si ferisce mentre lavora al tornio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 maggio all'interno di un'azienda di Sala Baganza. Secondo le prime informazioni un operaio, che stava effettuando alcune lavorazioni al tornio, sarebbe rimasto ferito per cause in corso di accertamento. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver effettuato le medicazioni sul posto, hanno trasportato il lavoratore al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'operaio è stato sottoposto ad accertamenti medici. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto mentre l'uomo si trovava nella sua postazione di lavoro.