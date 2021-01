Sala Baganza: rubano un'auto e una bici elettrica da 6 mila euro da un garage

Sono stati sorpresi dai carabinieri ed hanno abbandonato l'auto, rubata appena prima all'interno di un garage, per poi fuggire a piedi. Alcuni malviventi, alle ore 3 della notte tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio, hanno tentato di assaltare un'abitazione a Sala Baganza, nella frazione di Maiatico. Due pattuglie dei militari di Sala Baganza sono intervenuti in seguito ad una chiamata al 112 ed hanno iniziato a scandagliare il territorio alla ricerca dei ladri. Ad un certo punto hanno visto un'auto, una Citroen C4, sul ciglio della strada con gli sportelli aperti e le luci accese: all'interno c'era una bicicletta elettrica dal valore di 6 mila euro. L'auto era stata rubata dall'abitazione di una donna mentre la bicicletta dal garage di un'altra villetta. I malviventi sono scappati al buio, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei ladri.