Sala Baganza: tenta di derubare un’abitazione, ma padre e figlia lo mettono in fuga. Denunciato un 20enne

Tenta di entrare in un’abitazione per mettere a segno un furto, ma l’allarme manda in fumo il piano. È accaduto nei giorni scorsi a Sala Baganza quando un individuo, dopo aver scavalcato la recinzione di una villetta, convinto fosse vuota, ha iniziato ad armeggiare con le persiane cercando di entrare. Ma il tentativo d’intrusione è stato notato dalla figlia del proprietario che, avvisato, ha fatto scattare l’allarme provocando l’immediata fuga. A seguito della denuncia, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza con la descrizione del giovane e con l’estrapolazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, presenti nella zona sono riusciti ad individuare il presunto autore, identificandolo in un 20enne senza fissa dimora con diversi precedenti di poliziaper reati contro il patrimonio, denunciandolo per tentato furto aggravato in abitazione.