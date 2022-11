Sale su un albero per raccogliere frutta ma precipita: ferita una donna

Una donna di 55 anni è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma dopo essere caduta da un albero vicino a Morfasso. L'infortunio è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 6 novembre, verso mezzogiorno, in località Cogni dove sono accorsi i soccorritori del 118. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola intervenuti sul posto: pare che la donna, insieme al compagno, si fosse arrampicata in cima a un albero, a tre metri di altezza, per raccogliere della frutta, ma all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è precipitata a terra battendo la schiena e la testa. Sul posto è atterrata l'eliambulanza del 118 che l'ha poi trasportata in volo all'ospedale di Parma.