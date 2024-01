Saliceto, scontro tra due auto all'alba: coinvolte sei persone, tre feriti

A Saliceto, frazione del comune di Bardi, si è verificato un incidente all'alba. Intorno alle 5.30 due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto sono state coinvolte sei persone, ma solo tre sono state portate in ospedale con ferite lievi e di media gravità. Sul posto l'infermiere dell' autoinfermieristica di Fornovo insieme ai volontari con le ambulanze della pubblica assistenza di Bardi e Varsi e carabinieri.