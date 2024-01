Salso, sequestri di droga e 5 giovani segnalati

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno effettuato servizi a carattere straordinario su tutto il territorio di competenza. I controlli, al netto dell’ordinaria attività di prevenzione, attuata dalle pattuglied elle Stazioni e del Nucleo Radiomobile dipendenti dalla Compagnia salsese, hanno riguardato in via straordinaria soggetti e veicoli di interesse operativo, e si sono altresì focalizzati sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

L'attività ha portato al sequestro di circa 15 grammi di hashish, con 5 giovani, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, segnalati alla Prefettura di Parma, quali assuntori di stupefacenti poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale.