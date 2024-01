Salso, sorpresi alla guida ubriachi: due denunce, pioggia di sanzioni e cinque patenti ritirate

Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti ed al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dei servizi, sono stati predisposti numerosi posti di controllo sulle principali vie di comunicazione in tutte le fasce orarie, che hanno permesso di identificare decine di automobilisti e persone a piedi.

Due automobilisti sono stati denunciati alla Procura di Parma per guida in stato di ebbrezza, poiché risultati con un tasso di alcool nel sangue superiore a 1,3 l/g.

Tre automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente, poiché il tasso alcolico nel sangue, pur risultato oltre la soglia legale, era inferiore a quello per cui è prevista la sanzione penale. A tutti è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Un 24enne straniero, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato invece denunciato per guida senza patente, per non averla mai conseguita. Il giovane è stato fermato dai militari alla guida di un’auto che era anche sprovvista di assicurazione e revisione, fatti per cui è stato anche sanzionato ai sensi del codice della strada.

Due automobilisti, anche loro sorpresi alla guida di veicoli sprovvisti di assicurazione, sono stati sanzionati amministrativamente.