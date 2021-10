Salsomaggiore: 48enne azzannato da un cane durante una passeggiata

Paura per un 48enne di Salsomaggiore Terme che, qualche giorno fa, stava effettuando una passeggiata in un'area al di fuori del centro storico. L'uomo, che era uscito con l'intento di sgranchirsi le gambe per qualche ora, è stato attaccato da un cane che lo ha azzannato più di una volta. Il 48enne, caduto a terra in seguito all'aggressione, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed accompagnato in ospedale per accertamenti. Ha riportato ferite in alcune parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è la prima aggressione da parte dei cani ai danni di cittadini che stanno effettuando camminate o passeggiate in aree verdi o in zone di campagna: l'attacco, in questo come in altri casi, sarebbe avvenuto all'improvviso non lasciando il tempo al 48enne per scappare e allontanarsi.