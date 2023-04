Salsomaggiore, 55enne ruba le offerte della chiesa di San Bartolomeo: denunciato per furto aggravato

Si introduceva all'interno della chiesetta di San Bartolomeo a Salsomaggiore Terme per rubare le offerte dei fedeli. Un 55enne italiano, già noto alla polizia per piccoli precedenti, è stato denunciato per furto aggravato. Il suo volto appare nitido nelle telecamere di videosorveglianza che si trovano all'interno della chiesa. Il parroco della chiesetta, dopo l'ennesimo furto, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Salsomaggiore. I militari, che hanno effettuato un sopralluogo in chiesa, sono riusciti ad identificare il ladro. Anche le telecamere hanno immortalato l'uomo mentre 'pesca' le elemosine, rovesciando la cassetta delle offerte per estrarre le monete, per poi raccoglierle ed allontanarsi-